Москва, 12 мая, 2025, 13:05 — ИА Регнум. В четверг, 15 мая, в Стамбуле может состояться встреча представителей России и Украины, которая, вероятнее всего, будет проходить на уровне дипломатов. Об этом 12 мая заявил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

РИА Новости/Сергей Карпухин/POOL

«Я думаю, что какое-то движение в четверг может состояться. Не знаю, будет ли это встреча на высшем уровне, здесь есть сомнения. Я думаю, что российского президента не будет в Стамбуле, он, скорее всего, пошлет для переговоров дипломатов, прежде всего», — привело его слова «РИА Новости».

По словам Тимофеева, любой встрече на высшем уровне должна предшествовать соответствующая подготовка и на этом фоне высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу такой встречи выглядят не совсем профессионально.

Глава РСМД напомнил, что украинская сторона отвергает любые предложения РФ, включая пасхальное перемирие и перемирие на время празднования Дня Победы. Если Киев будет самостоятельно принимать решение, то по принципиальным позициям его представители постоянно будут отвергать любые предложения, только из-за того, что их предлагает Россия, уточнил он.

«Если сейчас за спиной у Украины будет стоять Вашингтон с резиновой дубинкой, то, наверное, какое-то движение пойдет. Я думаю, с точки зрения дипломатии, важно начать эти переговоры», — добавил Тимофеев.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил возобновить переговоры с Украиной без каких-либо предварительных условий. Глава государства уточнил, что российская сторона готова начать переговорный процесс с Киевом в Стамбуле уже с 15 мая.

Зеленский позднее в этот же день заявил, что украинская делегация может прибыть в Стамбул, если Россия согласится поддержать 30-дневное перемирие с 12 мая. Ранее этого же потребовал от Москвы Евросоюз, утверждая, что такой шаг якобы будет содействовать мирным переговорам.

Первый замглавы комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина») 12 мая отметил, что происходящее с главой киевского режима в последнее время можно охарактеризовать медицинским термином «истерика». По его словам, Зеленский разочарован и боится, что западные кураторы вот-вот выбросят его «на помойку».