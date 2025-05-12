Обнинск, Калужская область, 12 мая, 2025, 13:57 — ИА Регнум. Младший брат задержанного в Обнинске за осквернение георгиевской ленты подростка угрожал принести в детский сад нож и расправиться с другими детьми. Об этом ИА Регнум рассказала мама одной из воспитанниц дошкольного учреждения.

Кадр из видео

После задержания двух сыновей уроженцев Таджикистана и публикации видео с извинениями за осквернение георгиевской ленты соседи подростков рассказали о других выходках этих детей и их братьев. Оказалось, что ситуация с георгиевской лентой уже далеко не первая и дети мигрантов ранее проявляли неуважение и агрессию другими способами. О наиболее вызывающем рассказала мама 5-летней Марины (имя изменено) — воспитанницы детского сада «Муравушка». По её словам мальчик не мог найти общий язык с другими детьми, вёл себя агрессивно, отбирал игрушки. Поэтому дети не хотели с ним играть и держались на расстоянии. В какой-то момент мальчик озлобился и перешёл к страшным угрозам.

«Один из сыновей этой семьи ходит в группу с моей дочерью, и угрожал, что придёт с ножом и убьёт. Поэтому, я уверена, что всё идёт из семьи», — поделилась женщина.

Жильцы ЖК «Космос 2.0» в Обнинске пожаловались, что дети из этой семьи регулярно ломают общедомовое имущество, лифты и качели во дворе, громко ругаются матом на детской площадке, не обращая внимания на старших. А также приводят на закрытую территорию своих друзей, которые не проживают в ЖК. Именно так и произошло на следующий день после празднования Дня Победы. Подросток привёл своего друга, проживающего неподалёку, на улице Поленова, и они вместе затеяли «игру» с георгиевской лентой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 10 мая в Сети появились фотографии из Обнинска, на которых два подростка 8 и 10 лет снимают флаг в виде георгиевской ленты с фасада одного из домов, бросают на землю и топчут ногами. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России). Подростки оказались детьми уроженцев Таджикистана. Детей и их родителей задержали, после этого они записали видео с извинениями.

Кадр из видео

Но соседи семьи не поверили в искренность извинений подростков и их родителей.

«Да какие уж тут извинения. Всё они знали и всё понимали, они же в школе учатся. У меня тоже дочь школьница, у них каждый понедельник уроки патриотического воспитания проходят, где им рассказывают и про праздники, и про флаги и символы, они песни поют, гимн разучивали. Поэтому они не могли не знать про георгиевскую ленту», — возмутился Алексей (имя изменено).

«Это всё показуха на камеру, потому что они понимают, что у них теперь могут быть реальные проблемы, они могут заработок потерять, или вообще их на родину обратно отправят, вот и стараются», — убеждён Михаил (имя изменено).

Жители дома отметили и манеру общения главы семейства, проживающего в ЖК.

«Вы знаете, я с этим отцом один раз виделся, потом в чате наблюдал, как он общается, буквально с ненавистью какой-то. Это давно было, года 3-4 назад — они тогда только заехали, и кто-то сделал им замечание по поводу детей, а отец сразу стал агрессивно общаться», — вспомнил Николай (имя изменено).

ИА Регнум связались с мамой одного из мальчиков Роксаной, но женщина отказалась отвечать на вопросы журналистов, сославшись на проблемы со здоровьем. Сейчас правоохранители проверяют обе семьи подростков на законность получения гражданства РФ.