Брюссель, 12 мая, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Евросоюз до конца 2025 года планирует закупить оружие и снаряды для Киева на €900 млн доходов от замороженных активов России, кроме того, ЕС инвестирует в военную промышленность Украины €1 млрд. Об этом 12 мая заявил еврокомиссар по обороне Андрю Кубилюс на конференции по военному сотрудничеству ЕС — Украина.

Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

«ЕС до конца года выделит еще €900 млн на закупки снарядов и оружия для Киева», — заявил он.

Кубилюс напомнил об обещании главы внешнеполитической службы Евросоюза Каи Каллас инвестировать в военную промышленность Украины. Еврокомиссар по обороне добавил, что контракты уже подписали во Львове 9 мая. Средства направят на производство беспилотных летательных аппаратов и ракет.

8 мая еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз перевел Украине очередной транш с доходов от реинвестирования замороженных активов РФ. Он подчеркнул, что ЕС перевел еще €1 млрд в рамках программы «Группы семи» на €45 млрд из доходов от активов РФ. По словам еврокомиссара, в текущем году по этой программе Украина получила €6 млрд и Еврокомиссия намерена в будущем перевести ей еще €12 млрд.

На сайте Еврокомиссии сообщается, что это четвертый транш кредита макрофинансовой помощи Украине. Эти кредиты должны быть погашены за счет доходов от иммобилизованных российских государственных активов в ЕС.

Как передавало ИА Регнум, в апреле Европейский союз запросил еще €2,1 млрд прибыли от замороженных российских активов для предоставления их Украине. В документе отмечалось, что получение этой суммы станет вторым переводом такого рода после первого транша, предоставленного в июле 2024 года.

21 мая 2024 года совет ЕС официально утвердил решение, позволяющее Брюсселю использовать доходы от замороженных активов РФ для снабжения киевского режима оружием. В этот же день совет утвердил график переводов Киеву, согласно которому распределение прибыли от замороженных на территории ЕС активов «на нужды Украины» будет пересматриваться ежегодно, а первый этап пройдет в период до 1 января 2025 года.

9 апреля 2025 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила от стран ЕС €1 млрд в рамках кредита G7, обеспеченного доходами от замороженных российских активов.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что воровство Западом российских средств и использование их против России не останутся безнаказанными.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Евросоюз в полной мере ощутит ответные меры Москвы в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь указал, что Россия никогда не откажется от прав на свои замороженные активы и не перестанет защищать эти права.