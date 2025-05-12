Донецк, 12 мая, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Вооруженные силы России сократили расстояние до Днепропетровской области на красноармейском направлении до 1 км. Об этом 12 мая рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Есть успехи южнее Покровска — нашего Красноармейска, именно в направлении днепропетровской границы. Со стороны Александровки начали серьезные наступления наши ребята и там тоже уже подошли к границе где-то примерно на 1 км», — отметил он в эфире Первого канала.

Кимаковский добавил, что российские войска продвигаются на всей линии фронта в ДНР.

Ранее в этот же день ВС РФ освободили от украинских войск населенный пункт Котляровка в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, российские бойцы в течение недели с 3 по 8 мая, до начала действия перемирия, объявленного президентом РФ Владимир Путиным, освободили Лысовкау, Троицкое и Липовое в ДНР. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за этот период потеряли до 3015 военнослужащих, семь танков и другое вооружение.

За предыдущую неделю ВС РФ освободили Каменку и Дорошовкц в Харьковской области и Новое в ДНР. Также они выбили врага из Горналя в Курской области, завершив разгром украинских войск в регионе.

4 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продолжают наступать на краснолиманском направлении, ситуация для ВСУ ухудшается. Он добавил, что противник перебрасывает на линию фронта резервы. 24 апреля российские войска освободили село Богдановка в ДНР. Это открыло для них возможность наступать на Орехово, расположенное у самой границы с Днепропетровской областью.

Фронтовой источник ИА Регнум сообщил, что украинские военные, реагируя на успехи Вооруженных сил РФ, создают укрепления в оперативном тылу. В том числе известно о создании оборонительного узла в районе села Новопавловка Межевского района Днепропетровской области.