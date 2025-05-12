Херсон, 12 мая, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Российские военные разработали и успешно применили мультисоставный ударный FPV-дрон-трансформер «Вобла» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 12 мая рассказал военный техник лаборатории беспилотников группировки российских войск «Днепр» с позывным Мультик.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Мы разработали, внедрили и применяем в боевых условиях изделие под названием «Вобла». Состоит оно из пяти дронов… и сама сборная рама, которая также изготавливается нашими специалистами. На эту раму мы устанавливаем четыре дрона по ее краям», — привело его слова «РИА Новости».

По словам военного техника, каждый из этих четырех беспилотников является одним из моторов дрона-трансформера, а в центре конструкции устанавливается пятый БПЛА, выступающий в роли компьютера, мозга, видеопередатчика и камеры.

Новинка может поднимать до семи килограммов веса и служит в первую очередь для транспортировки противотанковых мин и других тяжелых взрывных устройств. Ее используют для уничтожения пунктов управления дронами и долговременных огневых точек противника.

«Данное изделие нам позволяет наносить точечные и мощные удары», — отметил Мультик.

Уточняется, что оператору беспилотников не нужна серьезная длительная подготовка для управления «Воблой», которую можно собрать в течение суток. С помощью этого дрона-трансформера удалось уничтожить укрепленные огневые точки украинской армии у Антоновского моста в Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января концерн «Калашников» разработал новый дрон-камикадзе «КУБ-2-Э» малого и среднего классов. Новинка обладает хорошей маневренностью и может применяться для ударов по личному составу врага, стартовым позициям комплексов с беспилотниками, вертолетным площадкам, а также небронированной и легкобронированной военной технике.

Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» с тепловизором 14 января поступил в серийное производство и его уже отправляют в зону СВО. Глава научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев отметил, что эта новинка станет «нечаянной радостью» для противника не только днем, но и ночью.