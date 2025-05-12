Красноярск, 12 мая, 2025, 12:47 — ИА Регнум. Для студентов Института нефти и газа Сибирского федерального университета состоялось профориентационное мероприятие «День Роснефти». В нем приняли участие около тысячи учащихся и преподавателей вуза. Сотрудники предприятий компании рассказали студентам о возможностях трудоустройства.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Сибирском федеральном университете прошел «День Роснефти»

Для студентов провели тематические лектории, мастер-классы, конкурсы и викторины по различным направлениям нефтегазового дела. Учащиеся познакомились с достижениями и перспективами развития предприятий «Роснефти», а также узнали о наиболее востребованных профессиях в отрасли.

В рамках «Дня Роснефти» также прошла ярмарка вакансий, на которой студенты получили консультации о перспективах трудоустройства и узнали о возможностях целевого обучения, прохождения практик, в том числе на удалённых объектах масштабного проекта компании «Восток Ойл». Сотрудники предприятий компании также организовали оценку профессиональных компетенций будущих коллег в игровом интерактивном формате.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Сибирском федеральном университете прошел «День Роснефти»

Кроме того, руководство «Востсибнефтегаза» провело для студентов неформальную встречу, а молодые специалисты предприятия провели викторину и мастер-класс «Примерь профессию».