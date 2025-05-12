Варшава, 12 мая, 2025, 12:26 — ИА Регнум. Дипломаты из российского генконсульства в Кракове признаны персонами нон грата. Об этом 12 мая заявила вице-министр иностранных дел Польши Хенрыка Мосциская-Дендыс.

РИА Новости/Алексей Витвицкий

«Дипломатические сотрудники генконсульства признаны лицами, чье пребывание в нашей стране нежелательно… Российской стороне назначен срок, обычно, это срок не менее, чем 30 дней на закрытие дипломатического учреждения», — рассказала она в беседе с журналистами.

По словам вице-министра, в генконсульстве работают три сотрудника с дипломатическим статусом, которые должны будут покинуть страну. Кроме того, посол России Сергей Андреев был вызван в польское ведомство в понедельник на 16.00 мск.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о решении закрыть генконсульство РФ в республике. По его словам, у Варшавы якобы есть доказательства «преступного акта диверсии против торгового центра», совершенного российскими спецслужбами в польской столице. На это официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила, что Россия примет ответные меры на неадекватные шаги Польши, и заявила о сознательном разрушении Варшавой дипломатических отношений.

В октябре прошлого года МИД Польши отозвал согласие на работу российского консульства в Познани. Глава польского МИД назвал причиной якобы «гибридную войну» Москвы против Киева и стран Запада. В январе 2025 года генконсульство Польши в Санкт-Петербурге было закрыто в рамках ответных мер, а флаги страны и ЕС были сняты со здания.