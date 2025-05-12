Москва, 12 мая, 2025, 13:29 — ИА Регнум. В конкурсе на соискание главной просветительской награды России «Знание. Премия» появились нововведения, в том числе сертификаты для каждого соискателя. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе «Знания».

Пресс-служба «Знание»

Также среди нововведений — региональные церемонии награждения и участие соотечественников за рубежом. Заявки на пятый сезон принимаются до сентября нынешнего года на сайте «Знания».

Награждение «Знание. Премия» в этом году пройдет впервые. В каждом российском регионе определят лучшего просветителя и лучший просветительский проект года. Главным критерием является вклад претендента в просветительскую деятельность своего региона. Победители получат наградные кубы «Знание. Премия».

Замгендиректора «Знания» Кирилл Хвиль отметил, что на награду «Знание. Премия» от года к году претендует все больше широко известных просветителей и всероссийских проектов. Кроме того, заявки поступают от талантливых людей на местах. Их вклад в развитие родного региона обязательно должен быть отмечен, подчеркнул он.

«Поэтому мы учредили специальные региональные награды, которые возможно получить, даже не попав в федеральный шорт-лист. Могу с уверенностью сказать, что в юбилейный сезон проекта «Знание. Премия» мы наградим рекордное количество соискателей», — отметил Хвиль.

Федеральный шорт-лист сформирует экспертный совет «Знания». В его состав впервые войдут представители всех 89 российских регионов — государственные деятели, кандидаты и доктора наук, руководители компаний, молодежных организаций и другие профессионалы в своих областях.

Торжественное награждение лауреатов традиционно пройдет в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, лучшим просветительским проектом премии «Знание» в номинации за вклад в просвещение в сфере «Добровольчество и Патриотизм» была признана международная форум-выставка «Россия». В конце февраля награду получила гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.