Ровно, Украина, 12 мая, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Полиция Украины задержала двоих подростков за попытку взорвать наряд сотрудников правоохранительных органов. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба офиса генпрокурора страны.

Zuma/TASS

По данным ведомства, молодые люди нашли в одном из Telegram-каналов предложение заработать на подрыве самодельного взрывного устройства, а также получили инструкцию по сбору и координаты с компонентами. Собрав две бомбы, подростки установили их в заброшенном здании.

«После этого их сообщница позвонила в полицию и сообщила, что в этом здании она обнаружила труп. Когда на место вызова прибыли правоохранители, сработала взрывчатка. Благодаря своевременной реакции полицейских обошлось без пострадавших», — говорится в заявлении.

За эту акцию организаторы обещали подросткам отправить $2 тыс. на криптокошелек.

Молодых людей арестовали, им вменяют совершениие террористического акта по предварительному сговору группой лиц.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля замглавы национальной полиции Украины Андрей Небитов заявил, что с начала 2025 года в стране сожгли 84 автомобиля военных Вооруженных сил Украины. По его словам, к уголовной ответственности привлекли 57 человек, в том числе 14 подростков и шесть женщин. Кроме того, с начала года украинцы 33 раза пытались устроить теракты на территории военкоматов и подразделений полиции, из них 17 были успешны.

15 февраля украинка, у которой погиб на фронте сын после мобилизации, взорвала бомбу рядом с сотрудниками ТЦК (украинский аналог военкомата) в Николаеве. В результате погибли три военкома, также от шести до восьми человек получили ранения.