Москва, 12 мая, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Советский и российский актер Александр Кобозев, сыгравший главную роль в фильме «Друг мой, Колька!..», скончался на 81-м году жизни. Об этом 12 мая сообщила его дочь Анастасия.

РИА Новости Кадр из кинофильма «Друг мой, Колька!..». В роли Кольки Снегирёва — Александр Кобозев

«Вчера его не стало. Остановилось сердце», — процитировал ее ТАСС.

Анастасия добавила, что о дате и месте прощания с актером будет сообщено позднее.

Кобозев родился 20 апреля 1945 года в Москве, и в возрасте 16 лет исполнил роль двоечника Кольки Снегирева в фильме режиссеров Александра Митты и Алексея Салтыкова «Друг мой, Колька!..» (1961 год), который был их дипломной работой. За год эту кинокартину тогда посмотрели 23,8 млн зрителей.

В период с 1967 по 1985 год актер руководил театральной студией «На ладони», с 1985 года работал режиссером слайдфильмов на ВДНХ, а с 1995 года — в департаменте образования.