Москва, 12 мая, 2025, 12:09 — ИА Регнум. Армия России за сутки нанесла удары по складам хранения боеприпасов и беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по украинскому цеху по сборке снарядов. Об этом 12 мая сообщило Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, цех по сборке снарядов, склады хранения боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 129 районах», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, средства ПВО сбили девять управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, а также 135 дронов ВСУ.

Также в ведомстве рассказали, что подразделения группировки войск «Центр» 12 мая освободили населенный пункт Котляровка Донецкой Народной Республики.

Ранее, 11 мая, российские военные нанесли удары по цеху ремонта самолетов и складам безэкипажных катеров противника в зоне проведения спецоперации. Также российская армия ударила по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 156 районах.

7 мая ВС РФ ударами дронов «Герань-2» поразили склады с боеприпасами 142-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Доброполья и 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады украинской армии в районе Андреевки в ДНР.