Москва, 12 мая, 2025, 12:09 — ИА Регнум. Вооруженные силы России освободили от украинских войск населенный пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Котляровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке ведомства.

Также российская войсковая группировка в течение последних суток нанесла удары по отрядам 11 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Русина Яра, Новой Полтавки, Ульяновки, Разино, Миролюбовки, Димитрова, Красноармейска, Зверево, Новосергеевки и Алексеевки в ДНР. Противник потерял более 440 военных, три бронемашины, 14 автомобилей и два орудия артиллерии.

Как передавало ИА Регнум, российские бойцы в течение недели с 3 по 8 мая, до начала действия перемирия, объявленного президентом РФ Владимир Путиным, освободили Лысовкау, Троицкое и Липовое в ДНР. ВСУ за этот период потеряли до 3015 военнослужащих, семь танков и другое вооружение.

За предыдущую неделю ВС РФ освободили Каменку и Дорошовкц в Харьковской области и Новое в ДНР. Также они выбили врага из Горналя в Курской области, завершив разгром украинских войск в регионе.