Донецк, 12 мая, 2025, 12:07 — ИА Регнум. Подразделения специального назначения Южной группировки ВС России взяли в плен более 10 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на александро-калиновском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

РИА Новости/Сергей Аверин

Кроме того, в ходе освобождения региона от украинской армии российские бойцы захватили опорный пункт ВСУ, а также уничтожили бронетранспортер М113 и танк.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3964418" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Спецназ Южной группировки ВС РФ уничтожил танк ВСУ и взял в плен около 10 военных в ДНР

«Изначально заходили, уже знали примерно их район работы за счет разведки беспилотников. На определенный рубеж зашли, разведали объект, посмотрели пути подхода, пути отхода, понаблюдали. Вечер и ночь. И уже, получается, на второй день выдвинулись. Такая тактика уже, наверное, используется год, если не больше», — поделился командир разведгруппы с позывным Варяг.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля украинские формирования потеряли в Курской области более 160 военных, а также несколько единиц техники, в том числе танк и зенитный ракетный комплекс. При этом четверо военнослужащих ВСУ сдались в плен российским бойцам.

18 апреля Минобороны РФ опубликовало кадры с украинскими военными, которые сдались в плен под Курском. Уточнялось, что среди них есть офицеры. Российские военнослужащие гарантируют жизнь и достойное обращение тем, кто добровольно сложит оружие.