Москва, 12 мая, 2025, 12:07 — ИА Регнум. Десять московских набережных отремонтируют в этом году. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, для жителей столицы эти работы пройдут незаметно.

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«В этом году запланировано обновление десяти набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируем более 180 тыс. погонных метров покрытия. Для москвичей эти работы проходят практически незаметно, так как строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок», — заявил Петр Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что мероприятия проводятся на каждом объекте раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений. Работы пройдут на Ростовской, Саввинской, Фрунзенской, Краснохолмской, Крымской, Берсеневской и Коломенской набережных. Расшивка швов будет организована на участке Космодамианской набережной от Большого Краснохолмского моста до Шлюзового моста, на участке Бережковской набережной и на набережной вдоль Проектируемого проезда № 1824.

Ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором, отметил Пётр Бирюков.