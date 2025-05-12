Херсон, 12 мая, 2025, 12:05 — ИА Регнум. В Херсонской области в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки погибли четыре человека, еще двое пострадали. Об этом 12 мая сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Телеграм-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Последствия атаки ВСУ на Херсонскую область

«За минувшие сутки в результате киевской агрессии погибли четыре мирных жителя, двое пострадали. Удар вражеских дронов по селу Челбурда Алешкинского округа привел к гибели четырех человек, один получил ранения», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Пострадавшего госпитализировали. Еще один мирный житель получил ранение в результате атаки украинской армии на Голую Пристань.

Сальдо добавил, что ВСУ также атаковали Новую Каховку, в результате чего повреждения получили два многоквартирных и один частный дом. Помимо этого, украинская армия обстреляла Алешки, Каховку, Каиры, Казачьи Лагеря, Каменку, Корсунку, Князе-Григорьевку, Малокаховку, Новую Збурьевку, Новую Маячку, Новофедоровку, Рыбальче.

Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 11 мая указал, что Киев на фоне предпринимаемых Россией шагов по снижению напряженности усиливает атаки на мирные объекты. По словам дипломата, число ударов украинских войск по машинам мирных граждан чрезвычайно возросло за последние два дня. Так, 11 мая, житель Белгородской области пострадал в результате украинской атаки дроном на село Богун-Городок Борисовского района. У пострадавшего диагностированы множественные осколочные ранения спины и баротравма. Он госпитализирован в Томаровскую районную больницу. Состояние мужчины оценивается как тяжелое. Буквально двумя часами ранее беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль в селе Борки Валуйского округа Белгородской области. Ранения получил 17-летний юноша, который был в машине.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого украинские власти формально считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с этого времени от агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. мирных граждан, пострадали еще около 16,5 тыс. человек.