Якутск, 12 мая, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства Якутии Артем Александров извинился перед ветеранами отрасли за недостойные подарки, полученные ими к 80-летию Победы. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба регионального ведомства.

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Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что 96-летнему ветерану Великой Отечественной войны Таисии Хромовой подарили к празднику прошлогодний суповой набор из костей курицы и творожок с ряженкой.

Александров выразил сожаление из-за того, что ветеранам сельского хозяйства и агропромышленного комплекса региона, включая Хромову, были направлены недостойные подарки к 80-летнему юбилею Победы.

«Приношу извинения перед ветеранами и их родными от себя лично, от имени нашего министерства и всех работников отрасли. В ближайшие дни мы поздравим наших уважаемых ветеранов, наших наставников повторно, с вручением других подарочных наборов», — процитировал его слова Telegram-канал ведомства.