Махачкала, 12 мая, 2025, 11:38 — ИА Регнум. Более 500 человек, в том числе спасателей и местных жителей, участвуют в поисках ребенка, который упал в реку в Дагестане. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

ГУ МЧС по Дагестану

По информации ведомства, инцидент произошел 11 мая в селении Бежта. На место происшествия оперативно выехали спасатели.

«Поступила информация о том, что в населенном пункте Бежта пропал мальчик 2021 года рождения, по предварительной информации, упал в реку. Для поиска ребенка привлечена группировка в составе 21 человека от МЧС, в том числе кинолог с собакой, 50 человек от МВД, а также местное население около 500 человек», — сказано в сообщении.

Спасатели и волонтеры исследуют береговую линию и прилегающую к ней территорию в надежде обнаружить ребенка.

В сентябре прошлого года автомобиль УАЗ затянуло в реку Белую в Башкирии, после этого пропал семилетний мальчик. Сообщается, что инцидент произошел, когда отдыхающие на реке спускали в воду лодку. Прицеп утащил за собой машину, в которой были двое взрослых и трое детей. На берег выбрались все, кроме семилетнего ребенка.

В мае прошлого года в Окинском районе Бурятии около села Сорок во время переправы через реку Урик пропал 15-летний подросток. На место направились спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в составе шести человек и четырех единиц техники.