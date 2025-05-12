Новокузнецк, Кемеровская область, 12 мая, 2025, 11:42 — ИА Регнум. Пассажирка рейса из Москвы в Новокузнецк оставила в самолете своего новорожденного ребенка, чтобы сходить за багажом. Об этом в понедельник, 12 мая, рассказал источник ИА Регнум.

picture alliance/Frank May/ТАСС

По его словам, инцидент произошел 6 мая. Тогда на борту прибывшего воздушного судна был найден грудной ребенок, туда прибыл наряд полиции.

Правоохранители установили, что матерью младенца является гражданка Киргизии Уринова М. 1999 года рождения, которая при выходе из самолета попросила одну из бортпроводниц подержать ее ребенка, пока она сходит за багажом. После этого женщину не пустили на самолет, и ребенка ей вернули уже сотрудники полиции. По этому факту начата проверка.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2024 года 18-летняя студентка из РФ Екатерина Бурнашкина, находившаяся в Турции вместе со своей 47-летней матерью, родила младенца и оставила в туалете аэропорта в Анталье. Женщин задержали на паспортном контроле и возбудили в отношении них уголовное дело.

Ребенка успели спасти. Позднее, в феврале 2025 года, турецкий суд приговорил оставившую новорожденную дочь в туалете аэропорта Бурнашкину к 15 годам тюрьмы. Мать студентки суд по тяжким уголовным делам оправдал.

Позднее бывший молодой человек Бурнашкиной в беседе с ИА Регнум заявил, что поддерживает строгое решение турецкого суда и считает справедливым для нее приговор в 15 лет лишения свободы. При этом он пожелал осужденной девушке удачи и отметил, что остался в нормальных отношениях с ее родителями.