Россиянам назвали основные нарушения при продажах услуг в офисах банков
АРФГ: в банках чаще обманывают россиян по вкладам и накопительным счетам
Москва, 12 мая, 2025, 11:31 — ИА Регнум. В офисах банков россиян чаще всего вводят в заблуждение при открытии вкладов и накопительных счетов. Об этом 12 мая сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ).
По данным организации, 87 из 194 выявленных случаев недобросовестных практик при продажах услуг приходилось на информирование об условиях открытия и ведения накопительных счетов. Это 44,85% из числа всех случаев нарушений, выявленных АРФГ.
«Нарушением в ассоциации посчитали отсутствие информации и информационных материалов в офисах банков. Всего в 2024 году волонтеры 155 раз побывали в офисах 24 банков в 11 городах России и дважды обратились в банк по телефону. Их целью было изучить, как клиентов информируют по вкладам, накопительным счетам и инвестиционным продуктам», — говорится в материале.
Как передавало ИА Регнум, 3 апреля глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина призвала увеличить штрафы для банков за нарушение прав потребителей. По ее словам, на первом месте находится борьба с нечестными продажами, а также защита прав заемщиков и самых уязвимых категорий граждан — пожилых, инвалидов.
Осенью 2024 года Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении ПАО ВТБ из-за нарушений в области рекламы вкладов — банк не указал в ней существенную информацию. В службе отметили, что в рекламном ролике кредитной организации обещали клиентам привлекательную ставку по вкладу, при этом сведения об условиях, влияющих на сумму доходов, размещались в течение короткого времени и являлись трудными для восприятия.