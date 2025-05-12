Москва, 12 мая, 2025, 11:31 — ИА Регнум. В офисах банков россиян чаще всего вводят в заблуждение при открытии вкладов и накопительных счетов. Об этом 12 мая сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ).

Константин Михальчевский/РИА Новости

По данным организации, 87 из 194 выявленных случаев недобросовестных практик при продажах услуг приходилось на информирование об условиях открытия и ведения накопительных счетов. Это 44,85% из числа всех случаев нарушений, выявленных АРФГ.

«Нарушением в ассоциации посчитали отсутствие информации и информационных материалов в офисах банков. Всего в 2024 году волонтеры 155 раз побывали в офисах 24 банков в 11 городах России и дважды обратились в банк по телефону. Их целью было изучить, как клиентов информируют по вкладам, накопительным счетам и инвестиционным продуктам», — говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина призвала увеличить штрафы для банков за нарушение прав потребителей. По ее словам, на первом месте находится борьба с нечестными продажами, а также защита прав заемщиков и самых уязвимых категорий граждан — пожилых, инвалидов.

Осенью 2024 года Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении ПАО ВТБ из-за нарушений в области рекламы вкладов — банк не указал в ней существенную информацию. В службе отметили, что в рекламном ролике кредитной организации обещали клиентам привлекательную ставку по вкладу, при этом сведения об условиях, влияющих на сумму доходов, размещались в течение короткого времени и являлись трудными для восприятия.