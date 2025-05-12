Анталья, Турция, 12 мая, 2025, 11:24 — ИА Регнум. В Турции во время отдыха в пятизвездочном отеле россиянин нырнул с пирса и пережил клиническую смерть. Об этом 12 мая сообщил Telegram-канал SHOT.

Global Look Press/Lu Zhe/Xinhua

Источник канала сообщил, что 29-летний массажист Никита Ч. из Москвы жил в отеле «Адам и Ева» в Анталье с друзьями. В один из дней он прыгнул с пирса, но из-за небольшой глубины ударился головой о дно и сломал шейный позвонок. Пострадавшего госпитализировали. Врачи зафиксировали у россиянина клиническую смерть. Помимо этого, медики диагностировали у мужчины повреждение спинного мозга и пробитое легкое. Сейчас россиянин находится в коме на аппарате искусственной вентиляции легких.

Его прооперировали, но пациенту предстоит еще одно хирургическое вмешательство. По предварительным подсчетам, лечение обойдется в 20 тыс. долларов (1,6 млн рублей). При этом отель, страховая компания и туристическая фирма «Пегас» отказались помогать семье туриста.

Друзья пострадавшего, отдыхавшие вместе с ним, заявили, что только через несколько дней после инцидента на пирсе повесили табличку с просьбой не прыгать с него.

В мае прошлого года в Турции в реке Дим провинции Анталья было найдено тело российского туриста. Свидетели заявили, что мужчина самостоятельно прыгнул с 50-метровой плотины в реку. На месте происшествия начались оперативно-следственные мероприятия.