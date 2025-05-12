Москва, 12 мая, 2025, 11:21 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в последнее время все чаще впадает в истерику, так как боится, что кураторы из стран Запада «выкинут его на помойку». Об этом 12 мая заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина»).

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«То, что происходит с Зеленским, можно охарактеризовать медицинским термином «истерика». Он разочарован, и он боится, что западные кураторы вот-вот выкинут его на помойку», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По мнению Журавлева, из-за этого глава киевского режима высказывает откровенные оскорбления, чего ранее не позволял себе на международном уровне никто из глав государств.

Депутат напомнил, что Зеленский уже не является настоящим главой государства, потому что срок его нахождения на посту президента закончился еще в марте, а в законодательстве Украины не предусмотрено продление таковых полномочий даже в период введения в стране военного положения.

«Кресло под ним качается, причем это, скорее всего, приведет не просто к падению, а к смерти — американцы так просто своих проштрафившихся слуг не отпускают. Представьте, каково сейчас его психическое состояние — без мата и не выразить», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 мая в ходе выступления по итогам работы на полях 80-летия Победы СССР над нацистской Германией президент России Владимир Путин выдвинул предложение о возобновлении переговоров с Украиной без каких-либо предварительных условий. Он подчеркнул, что Москва готова начать переговорный процесс с Киевом в Стамбуле уже с 15 мая.

Глава киевского режима позднее в этот же день заявил, что украинская сторона может приехать в Турцию в случае согласия России поддержать 30-дневное перемирие с 12 мая. Ранее этого же потребовал Европейский союз, утверждая, что такой шаг якобы будет содействовать мирным переговорам.

Президент США Дональд Трамп после предложения Путина призвал Киев «немедленно согласиться» на него и отправить делегацию в Стамбул. Он уточнил, что такая встреча поможет понять, возможна ли сделка между сторонами конфликта на Украине.