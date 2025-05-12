Москва, 12 мая, 2025, 11:03 — ИА Регнум. Россияне, которые купили квартиру в новостройке без отделки, могут получить налоговый вычет за ремонт. Об этом 12 мая рассказал строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев.

Александр Кряжев/РИА Новости

Специалист уточнил, что для получения вычета данное условие необходимо зафиксировать в договоре купли-продажи.

«Вычет распространяется на затраты, связанные с отделочными работами и приобретением материалов — плитку, обои, краску, ламинат, установку межкомнатных дверей, проведение штукатурных и малярных работ, монтаж электропроводки и других инженерных систем», — отметил он в беседе с News.ru.

Васильев добавил, что покупка бытовой техники компенсироваться не будет. При этом максимальный лимит, на который можно получить вычет размером 13%, составляет 2 млн рублей на человека, то есть максимум можно получить 260 тыс. рублей. Супруги, купившие квартиру в браке, имеют право увеличить вычет вдвое.

Выплату можно оформить через налоговую. Налогоплательщик должен заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ, приложить документы о расходах и подать заявление в личном кабинете на сайте налоговой службы или лично в отделении. Получить вычет можно в течение трех лет после покупки жилья.

Ранее, 3 мая, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова рассказала, что самые востребованные среди россиян налоговые вычеты — это имущественный при покупке недвижимости и социальный. По информации Федеральной налоговой службы (ФНС), в 2024 году вычетом на покупку недвижимости воспользовались 76 106 россиян. Социальный вычет был оформлен 15 тыс. раз.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в декабре 2024 года поручил создать «семейный инструмент сбережений» и предусмотреть в нем налоговый вычет до 1 млн рублей. Глава государства ожидает до 15 июля соответствующего доклада от председателя правительства РФ Михаила Мишустина и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.