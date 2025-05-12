Вашингтон, 12 мая, 2025, 11:02 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в ходе частных бесед одобрил заявление о новых антироссийских санкциях, с которым во время своего приезда в Киев выступили канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом 11 мая написало агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Global Look Press/Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos Дональд Трамп

«Трамп одобрил их (лидеров стран Европы. — Прим. ред.) заявление и в частном порядке дал понять, что поддержит их, даже посредством дополнительных санкций, если это будет необходимо», — говорится в публикации.

По словам автора материала, при этом публичные высказывания главы Белого дома не соответствуют заявлениям его коллег из стран Европы, в результате чего имеются сомнения в том, что Трамп готов ввести новые антироссийские санкции.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая главы ряда европейских стран потребовали от России согласиться на 30-дневное перемирие. В случае отказа российской стороны они пригрозили Москве новыми санкциями и усилением военной помощи Украине.

В ночь на 11 мая президент России Владимира Путин отметил, что украинская сторона в ходе объявленного Москвой трехдневного перемирия к 80-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне свыше 5 тыс. раз нарушила его. Глава государства при этом предложил возобновить переговоры с Украиной и добавил, что российская сторона готова начать переговорный процесс в Стамбуле 15 мая.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 мая назвал пустым делом попытки стран Европы пугать Россию новыми санкциями. Он почеркнул, что российская сторона уже привыкла к санкционным мерам Запада и уже знает, как будет минимизировать их последствия.

Глава государства ранее отмечал, что антироссийские санкции, по замыслу Запада, должны были ослабить Россию, но принесли обратный результат. В феврале Путин также указывал на важную стимулирующую роль западных санкций для развития российской экономики.