Белгород, 12 мая, 2025, 11:54 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки атаковала Белгородскую область 79 беспилотниками, также по региону выпущено 110 боеприпасов. Об этом 12 мая сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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Больше всего дронов — 28 штук — ВСУ выпустили по Шебекино. Из них уничтожено 19. Также по населенным пунктам Шебекинского городского округа украинская армия выпустила семь боеприпасов.

Валуйки также подверглись атаке дронов. ВСУ применили 17 беспилотников и три снаряда. Пять дронов уничтожили российские силы ПВО. В течение суток в результате атак украинской стороны два человека получили ранения.

«Мужчину в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в областную клиническую больницу. 17-летнему парню оказали медицинскую помощь в Валуйской ЦРБ, отпущен на амбулаторное лечение», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Также атаке дронов подвергся Белгородский район, по которому ВСУ выпустили пять боеприпасов и 14 дронов. Силы противовоздушной обороны уничтожили пять из них.

«На участке автодороги Красный Октябрь — Бессоновка в результате атаки беспилотника ранена женщина. Пострадавшая со множественными слепыми осколочными ранениями госпитализирована в городскую больницу № 2 Белгорода», — сообщил Гладков.

В Краснояружском районе атаке 12 БПЛА подверглись поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье. Эти населенные пункты ВСУ обстреляли 10 раз, выпустив 55 боеприпасов.

По Грайворону ВСУ нанесли удары пятью дронами и 40 боеприпасами.

Два беспилотника нанесли удары по селу Богун-Городок в Борисовском районе. Мирный житель получил ранение. Мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Еще один беспилотник нанес удар по хутору Волчий-Первый в Волоконовском районе.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Украина нарастила количество ударов по мирным гражданам, особенно ВСУ часто атакуют гражданские автомобили. Он назвал количество таких атак за последнее время чрезвычайно большим. Как отметил Мирошник, Киев ведет циничную охоту за частными гражданскими и специализированными гражданскими автомобилями.