Москва, 12 мая, 2025, 10:44 — ИА Регнум. Москва ответит на действия Варшавы по закрытию генконсульства РФ в Кракове. Об этом 12 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре», — подчеркнула она в комментарии «Известиям».

Ранее в тот же день глава польского МИД Радослав Сикорский заявил о решении закрыть генеральное консульство России в республике. По его словам, у Варшавы якобы есть доказательства совершения «преступного акта диверсии против торгового центра» в польской столице российскими спецслужбами.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года МИД Польши отозвал согласие на работу консульства РФ в Познани. Сикорский назвал причиной якобы «гибридную войну» Москвы против Киева и западных стран, включая Польшу. Генконсульство России в польском городе прекратило работу 28 ноября.

В январе 2025 года генконсульство Польши в Санкт-Петербурге было закрыто в рамках ответного шага. Флаги страны и Евросоюза были сняты со здания.