Мелитополь, 12 мая, 2025, 10:42 — ИА Регнум. На территории Запорожской области время комендантского часа сократили, теперь он действует с 23:00 до 05:00 мск. Об этом 12 мая рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

Александр Полегенько/ТАСС

«С 12 мая 2025 года режим комендантского часа на территории Запорожской области будет действовать с 23:00 до 05:00, то есть его продолжительность сокращается на один час», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что действие комендантского часа не распространяется на участок дороги М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск от города Мелитополя до границы между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой и на автомобильную дорогу М-18 Харьков — Симферополь — Ялта от города Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями.

Кроме того, по словам губернатора, ограничения не вводятся для транзитно проезжающих по Азовскому кольцу транспортных средств.

Ранее на территории Запорожской области комендантский час действовал с 22:00 до 05:00.

В июне прошлого года продолжительность комендантского часа сократили в Херсонской области. Его действие уменьшилось на один час. Ограничение стало вводиться с 23:00. Ранее комендантский час начинался в Херсонской области в 22:00 по местному времени (совпадает с мск). Теперь он будет длиться шесть часов и заканчиваться в 05:00.