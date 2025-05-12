Берлин, 12 мая, 2025, 10:43 — ИА Регнум. Призывы канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона не начинать переговоры России и Украины до момента полного прекращения огня в зоне украинского конфликта вызывают недоумение. Об этом 12 мая написало немецкое издание Handelsblatt.

Ludovic Marin/AP/TASS Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц

«Но почему бы и нет? Во многих <…> [вооруженных конфликтах] разговоры о возможном мире начинались в то время, когда убийства продолжались», — говорится в публикации.

По утверждению авторов материала, в случае, если все же состоится встреча президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским, процесс урегулирования украинского кризиса «может пойти быстрее».

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 мая Путин выдвинул предложение о возобновлении переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая без каких-либо предварительных условий. Глава государства подчеркнул, что российская сторона настроена на серьезные переговоры, смысл которых заключается в устранении первопричин украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп после этого призвал Киев «немедленно согласиться» и отправить делегацию на переговоры в Стамбуле. По мнению главы Белого дома, при проведении такой встречи станет ясно, возможна ли сделка между сторонами конфликта.

Зеленский ответил на это предложение, что делегация Украины может приехать в Турцию в случае согласия России поддержать 30-дневное перемирие. Эту идею ранее одобрил Евросоюз, утверждая, что такой шаг якобы будет содействовать мирным переговорам.