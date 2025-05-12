Варшава, 12 мая, 2025, 10:33 — ИА Регнум. Власти Польши приняли решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Об этом 12 мая заявил глава МИД республики Радослав Сикорский на своей странице в соцсети Х.

Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Краков

Глава МИД Польши заявил, что у Варшавы якобы есть доказательства того, что российские спецслужбы «совершили преступный акт диверсии против торгового центра» в польской столице.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября 2024 года МИД Польши отозвал согласие на работу консульства России в городе Познани. Сикорский тогда заявил, что такое решение было принято из-за того, что РФ якобы «ведёт гибридную войну» против Украины и стран Запада, включая Польшу. Генконсульство России в Познани прекратило работу 28 ноября.

В конце ноября посол России в Варшаве Сергей Андреев отметил, что российская сторона не исключает закрытия Польшей и других консульств РФ, к чему Москва готова. По его словам, Россия пока не видит необходимости в понижении уровня дипломатических отношений с Варшавой.

В начале января 2025 года генконсульство Польши в Санкт-Петербурге прекратило работу. Флаги страны и Евросоюза были сняты со здания в ходе официальной церемонии. Решение об этом было принято российской стороной, исходя из принципа взаимности, так как 30 ноября прошлого года польские власти закрыли генконсульство РФ в Познани.