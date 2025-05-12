Чита, 12 мая, 2025, 10:30 — ИА Регнум. В Читинском районе Забайкальского края задержан подозреваемый в пожаре, из-за которого сгорели порядка 40 дач. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Главное управление МЧС России по Курганской области

По данным правоохранительных органов, имущество дачников было уничтожено или повреждено в кооперативе «Малиновка» возле села Смоленка.

«Предварительно установлено, что пожар возник в результате действий 50-летнего местного жителя, который производил строительство забора и резку металла с использованием углошлифовальной машины, безразлично относясь к наступлению общественно-опасных последствий в виде возможного наступления пожара», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что подозреваемый задержан, уголовное дело передано для предварительного расследования в следственные органы МВД. Мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля в Забайкалье ввели режим ЧС федерального характера из-за лесных пожаров. На тот момент в регионе действовали 45 лесных пожаров на площади 192 тыс. га. МЧС нарастило группировку пожарных, а 27 апреля в регион прибыли самолеты Ил-76.

За сутки 9 мая, по данным регионального МЧС, в Забайкальском крае ликвидировали 20 ландшафтных пожаров на общей площади свыше 1003 га. В частности, природный пожар потушили на площади 600 га в окрестностях Краснокаменска.

10 мая международный аэропорт Кадала в Чите временно приостановил работу из-за пылающей сухой травы. Пожар возник за пределами аэродрома, но подобрался к летному полю. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что ситуация контролируема, а угрозы безопасности полетов или самому зданию аэропорта нет.