Москва, 12 мая, 2025, 10:16 — ИА Регнум. Бывшего президента «Башнефти», экс-члена Совета Федерации Виктора Хорошавцева заочно арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 12 мая сообщили в Тверском суде Москвы.

ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин Виктор Хорошавцев

«Хорошавцеву В. Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — рассказали «РИА Новости» в суде.

В инстанции уточнили, что фигуранта объявили в международный розыск.

Подобности уголовного дела не приводятся.

Ранее, 5 мая, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы ООО «Креатив» Ивана Дмитриева, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа и хищении 650 млн рублей. По данным следствия, в 2019 году указанная компания заключила контракты на выполнение строительных работ в Хабаровском крае на сумму более 900 млн рублей. Обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на Дмитриева. Подозреваемый арестован. На его имущество на общую сумму более 20 млн рублей наложен арест.