Москва, 12 мая, 2025, 10:12 — ИА Регнум. Мошенники придумали новую схему обмана с «выплатами» в евро. Об этом сообщили 12 мая «Ведомости».

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Новую схему выявили специалисты F6 (ранее F. A. A. C. T.). С ее помощью аферисты обманывают русскоязычных пользователей мессенджеров и социальных сетей, которые используют средства обхода блокировок или находятся за пределами России.

По данным специалистов, мошенники публикуют в аккаунтах предложения выплачивать до €350 в день за просмотр контента, публикуемого в Telegram, а также в Instagram и Facebook (две последние принадлежат Meta, признанной экстремистской на территории РФ). Такие предложения появляются в пабликах с названиями наподобие «Срочные новости» и «Новости сейчас».

Заинтересовавшийся пользователь переходит по ссылке из этих постов на мошеннический сайт. Там ему предлагают указать персональные данные, электронную почту и номер телефона. Затем появляется сообщение, что нужно дождаться звонка менеджера, чтобы забронировать за собой место для участия в программе. Человеку звонит фейковый персональный менеджер из мошеннического кол-центра. Также на телефон может прийти ссылка на Telegram-бот с названием «50 тыс. рублей в день». Бот предлагает жертве сыграть в «Камень, ножницы, бумага» и поздравляет пользователя с победой. Для получения денег человеку предлагают подписаться на Telegram-бот и канал. Здесь жертве обмана предлагают перевести на банковскую карту злоумышленника 500 руб. и получить сумму в 100 раз больше. Когда человек переводит деньги, ему предлагают открыть дополнительный инвестиционный счет и зачислить, например, 15 тыс. рублей. Хотя жертва мошенничества снова отправляет деньги, взамен она ничего не получает.

Отмечается, что специалисты F6 обнаружили минимум 22 домена в схеме с таким сценарием.

Как сообщало ИА Регнум, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова рассказала, что мошенники используют популярность банковских бонусных программ. Людям обещают кешбэк в размере 50–90% за участие в акциях известных брендов. Жертве мошенничества предлагают подписаться на канал, перейти по ссылке, ввести номер телефона и полученный через СМС код. Так они получают доступ к личной информации, в том числе к данным банковских сервисов и порталу «Госуслуги».