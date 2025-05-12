Москва, 12 мая, 2025, 10:08 — ИА Регнум. Сегодня нужно беречь память об уроках истории, о мужестве и солидарности предков в борьбе с нацизмом, расизмом и колониализмом. Об этом 12 мая заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам и гостям XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

Глава государства напомнил, что в 2025 году празднуется 80-летие Победы СССР над нацистской Германией в Великой Отечественной войне и обращение к этому празднику найдет достойное место в деловой и культурной программе мероприятия.

«Нам важно беречь память об уроках истории, о мужестве и солидарности предков в борьбе с нацизмом, расизмом, колониализмом. И в наши дни только вместе мы можем обеспечить устойчивое, гармоничное развитие всего мирового сообщества, эффективно противостоять таким современным угрозам безопасности, как терроризм, экстремизм, эскалация локальных конфликтов», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин также уточнил, что Россия, являющаяся многонациональной страной, в течение столетий была открыта для широкого взаимодействия с государствами исламского мира, а сейчас продолжает успешно и последовательно расширять экономические, научные, образовательные, гуманитарные и межрегиональные контакты, невзирая на сложную международную обстановку.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая президент РФ заявил, что Россия чтит всех, кто внес вклад в общую победу над нацизмом. Глава государства уточнил, что таковыми являются союзники СССР по антигитлеровской коалиции, воины Китая, участники антифашистского сопротивления в Европе, бойцы народно-освободительных движений в Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и добровольцы из стран Латинской Америки.

Ранее, 9 мая, Путин в ходе открытия торжественного парада в Москве по случаю 80-й годовщины Победы указал на то, что народы СССР проявили массовый героизм в борьбе с нацизмом и вместе несли тяжелую ношу войны. Российский лидер напомнил, что Советский Союз принял на себя самые свирепые и беспощадные удары врага.