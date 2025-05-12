Москва, 12 мая, 2025, 09:59 — ИА Регнум. Героя России, кавалера ордена Мужества, участника программы «Время героев» Игоря Юргина назначили директором департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе программы «Время героев».

Программа «Время героев»

Юргин стал участником программы в прошлом мае. После назначения он выразил благодарность министру просвещения России Сергею Кравцову и главе Республики Саха (Якутия) Айсену Николаеву за доверие и высокую оценку работы.

«Программа «Время героев» — это не только шанс сформировать новую профессиональную траекторию, а еще ответственность перед экспертами, наставниками и гражданами нашей страны. Опыт, полученный в команде правительства Республики Саха, буду применять в Министерстве просвещения. От результатов работы с молодым поколением напрямую зависит сохранение нашей страны — ее исторической памяти и ценностей. Вместе с командой продолжим развивать экосистему работы с молодежью, которая эффективно развивается в нашей стране», — отметил Юргин.

Кравцов, в свою очередь, подчеркнул высокий уровень навыков управленца и личностные качества участника «Времени героев».

«Опыт, который Игорь Васильевич приобрел, работая в республике, говорит о высоком профессионализме, о желании трудиться на благо Республики Саха (Якутия) и нашей страны в целом. Президент говорил, чтобы Герои России, как Игорь Васильевич Юргин, приходили на работу, в том числе в систему образования, своим примером воспитывая наших детей, школьников. Уверен, что это даст новый импульс, в том числе и в организации всей воспитательной работы в нашей стране»,— подчеркнул он.

Николаев также высказал мнение, что новый чиновник справится с поставленными перед ним задачами и будет работать на благо России.

«Он справится с любой поставленной задачей, в том числе в части воспитания нашего подрастающего поколения. Конечно, нам жаль, что он покидает пост в правительстве Якутии, но мы понимаем, что Игорь Васильевич талантлив, у него большое будущее. Мы благодарим его за работу и верим, что вы его будете поддерживать», — подытожил глава республики.

Юргин родился в поселке Нижний Куранах Алданского района Республики Саха в 1995 году. В 2018 году он окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. За службу в ВС РФ был удостоен звания Героя России, награжден орденом Мужества и двумя медалями «За отвагу». Во время стажировки в правительстве Республики Саха в рамках программы «Время героев» был назначен исполняющим обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям.

Ранее кавалера двух орденов Мужества, участника программы «Время героев» Алексея Ефимова назначили на должность уполномоченного при губернаторе Приморского края по вопросам взаимодействия с участниками спецоперации. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул, что назначение Ефимова, безусловно, усилит команду краевого правительства.

Как передавало ИА Регнум, ранее состоялось 40 назначений из числа участников первого потока обучения на программе «Время героев». Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор РФ Алексей Кондратьев.

6 мая участник программы «Время героев», Герой России, кавалер ордена Мужества Юрий Абаев был назначен на должность министра труда и социального развития Северной Осетии. 17 апреля еще одного участника программы, Дениса Погодина назначили на должность первого заместителя директора филиала Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) — Луховицкого авиационного завода имени П. А. Воронина. Погодин заявил, что в рамках программы работают лучшие преподаватели, которые используют лучшие методики обучения.