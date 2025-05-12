Елисейский дворец попытался оправдаться за видео Макрона с белым свертком
Елисейский дворец: враги Франции называют наркотиками салфетку Макрона
Париж, 12 мая, 2025, 09:57 — ИА Регнум. Похожий на белый сверток предмет, который на видео из следующего с Украины поезда прячет президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, — это салфетка, которую «враги Франции» пытаются выставить пакетом с наркотиками. Об этом 12 мая заявила пресс-служба Елисейского дворца.
«Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что делает простую салфетку похожей на наркотики. Эти фейковые новости распространяют враги Франции как за рубежом, так и внутри страны», — говорится в сообщении пресс-службы в соцсети Х (ранее Twitter).
Елисейский дворец также призвал сохранять бдительность по поводу манипуляций. К сообщению прикреплена фотография салфетки и отдельный кадр с Макроном, Мерцем и Стармером.
Как сообщало ИА Регнум, ранее в Сети появились кадры, сделанные в купе поезда во время возвращения лидеров Франции, Британии и ФРГ с Украины, где Макрон прячет от журналистов похожий на белый сверток предмет, а Мерц — некий продолговатый предмет. Пользователи интернета позднее предположили, что этот сверток мог содержать в себе порошок, а спрятанный канцлером ФРГ продолговатый предмет — это ложечка, которую используют люди с наркотической зависимостью.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 11 мая прокомментировала это видео, вспомнив, что в 2022 году спросила у посла одной из западных стран, как Запад может поставлять оружие наркозависимому главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Тот ответил, что «для ЕС это нормальное явление» и «многие главы западных государств употребляют».
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев 12 мая отметил, что, если Мерц и Макрон в поезде попытались спрятать не сахар, а что-то другое, это объясняет многие их последние идеи.