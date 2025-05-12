Ханты-Мансийск, 12 мая, 2025, 09:40 — ИА Регнум. В Сургуте группа подростков избила троих мужчин, после чего в отношении нарушителей возбудили уголовное дело о хулиганстве. Об этом 12 мая сообщили в Telegram-канале СК РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В ведомстве добавили, что накануне в местных СМИ писали, что вечером 9 мая во дворе одного из жилых домов в Сургуте группа подростков избила троих мужчин. Двоих пострадавших госпитализировали.

«По данному факту следственными органами СК России по Югре возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — уточняется в сообщении.

Ранее, 21 апреля, в одной из школ в Новой Москве двое девятиклассников, 15-летние Ильназ и Джамал, жестоко избили 14-летнего восьмиклассника Сергея. Инцидент произошел в здании школы во время перемены. После того как старшеклассники повалили свою жертву на пол и стали пинать ногами по голове, у подростка начались судороги, изо рта пошли пена и кровь. Сергея экстренно доставили в реанимацию с подозрением на перелом челюсти и сотрясением мозга. После случившегося СК России возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве по факту избиения школьника. Следователи сообщили, что задержали двух школьников, причастных к избиению Сергея. Ход расследования резонансного происшествия взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

В сентябре прошлого года в городе Октябрьском Республики Башкирия возбудили уголовное дело о хулиганстве в связи с избиением пожилого мужчины группой подростков. Произошедшее запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах записи видно, как несколько подростков избивают пенсионера возле дома. При этом мужчина практически не оказывает сопротивления. Даже когда он упал, нападавшие продолжили его избивать, после чего перекинули мужчину через забор и убежали. Сотрудниками Следственного комитета устанавливается личность пострадавшего и подростков, которые причастны к инциденту. Их действиям дадут надлежащую правовую оценку, заявили представители ведомства.