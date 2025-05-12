Киев, 12 мая, 2025, 09:42 — ИА Регнум. Ратифицировавшие соглашение с США об украинских полезных ископаемых депутаты Верховной рады взяли на себя ответственность только за сам этот документ, но не за два дополнительных протокола к нему. Об этом 12 мая заявил депутат, экс-спикер парламента Украины Дмитрий Разумков.

Global Look Press/Hendrik Schmidt/dpa

По словам Разумкова, депутатам Рады был представлен только рамочный договор с ранее упомянутыми положениями, включая о создании совместного инвестиционного фонда и способах его наполнения Украиной и США. При этом есть два дополнительных документа к договору, содержание которых неизвестно, вокруг них ходит множество слухов.

Депутат Рады уточнил, что к закону о ратификации соглашения нужно было представить эти два протокола к указанному документу, что сняло бы все вопросы к этому договору.

«Что сделали коллеги — это напоминает шулерство. Они написали в преамбуле к этому соглашению, что народные депутаты голосуют и несут ответственность только за тот документ, за который проголосовали, все остальное, что с ним будет связано, — мы руки умыли, это не мы. Я не понимаю такой формулировки. Это, наверное, означает, что кто-то из депутатов знает, что лежит в тех двух дополнительных документах, и нести за это ответственность не хочет», — заявил он в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online.

Депутат Рады добавил, что в будущем такое решение украинского парламента станет миной, способной подорвать отношения между Киевом и Вашингтоном.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля минфин США сообщил о подписании между Киевом и Вашингтоном договора о совместной добыче ископаемых. Документ подразумевает создание общего инвестиционного фонда, в который украинская сторона будет отчислять 50% доходов от всех лицензий и ренты на добычу ресурсов. При этом США свою часть взноса в фонд могут осуществлять путем передачи Киеву новых вооружений.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк позднее указал на то, что этот договор Украины и США по недрам хуже, чем тот, который планировалось подписать в Белом доме 28 февраля, что было сорвано из-за скандала с участием главы киевского режима Владимира Зеленского. Депутат Рады уточнил, что Зеленский обещал включить в соглашение американские гарантии безопасности для Украины, однако в подписанном документе они не обговариваются.

Газета The Washington Post 4 мая написала, что американские эксперты усомнились в успехе соглашения США и Украины по украинским полезным ископаемым. По их мнению, на Украине повреждена инфраструктура, что повышает затраты на разработку и снижает доходность инвестиций.