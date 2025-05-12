Лондон, 12 мая, 2025, 09:23 — ИА Регнум. После выдвижения лидерами стран Европы и киевским режимом ультиматума Москве о 30-дневном перемирии президент США Дональд Трамп «встал на сторону» своего коллеги из России Владимира Путина, так как потребовал от Украины согласия на переговоры в Турции. Об этом говорится в опубликованном 11 мая материале британского телеканала Sky News.

Global Look Press/Hu Yousong/XinHua

По словам автора статьи, лидеры европейских стран были уверены в поддержке их позиции со стороны главы Белого дома до момента, пока Трамп не написал о своем требовании к Киеву по участию в предложенных Россией переговорах.

«Они думали, что Дональд Трамп поддерживает их, однако, даже несмотря на то, что 30 стран требовали безоговорочного прекращения огня, президент США, похоже, в конечном итоге встал на сторону российского лидера», — говорится в публикации.

Отмечается, что не стоит надеяться на то, что Трамп «будет давить» на президента РФ для завершения украинского конфликта. Скорее всего, странам Европы придется действовать в этом вопросе в одиночку, добавляется в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая главы ряда стран ЕС потребовали от России согласиться на 30-дневное перемирие. Они пригрозили в случае отказа Москвы от этого требования ввести новые антироссийские санкции и усилить военную помощь Украине.

В ночь на 11 мая во время своего выступления в Кремле по итогам работы на полях юбилея Победы Путин выдвинул предложение о возобновлении переговоров с Украиной. Глава государства уточнил, что российская сторона готова начать переговорный процесс в Стамбуле 15 мая.

После предложения российского лидера Трамп призвал Киев «немедленно согласиться» и отправить делегацию на переговоры в Стамбуле. Он уточнил, что в ходе такой встречи стороны смогут определить, возможна ли сделка, а если нет, то «европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать соответствующим образом».