Бангкок, 12 мая, 2025, 09:18 — ИА Регнум. В Таиланде водителя грузовика сбил с ног упавший на него летящий вниз 40-киллограммовый тунец. Об этом написало издание The Thaiger.

The Thaiger

В службу спасения поступило сообщение о дальнобойщике, который получил травмы при необычных обстоятельствах. Приехав на место происшествия, спасатели увидели мужчину, который лежал рядом с автомобилем. На его голове была рана, но при этом пострадавший оставался в сознании. Вокруг мужчины была разбросана рыба.

Сотрудники оперативной службы выяснили, что водитель припарковал машину около корейского грузового судна, которое доставило в порт 300 кг замороженного тунца. Очевидцы рассказали, что когда мужчина выходил из грузовика, моряки как раз выгружали рыбу с судна с помощью сети. Во время разгрузки 40-килограммовый тунец выскользнул и ударил водителя по голове. Пострадавшему показалось, что на него упало что-то с неба.

Спасатели оказали водителю грузовика первую помощь и госпитализировали. О его состоянии не сообщается. После инцидента в порту пообещали доработать меры безопасности при разгрузке.

В апреле 2025 года два аллигатора попытались попасть в дом в штате США Флорида, один из них даже позвонил в дверь. Рептилии ночью заползли на террасу дома. Один аллигатор лежал, а другой активно пытался попасть внутрь через дверь и случайно нажал на звонок.