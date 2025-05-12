Анкара, 12 мая, 2025, 09:14 — ИА Регнум. Признанная в Турции террористической «Рабочая партия Курдистана» (РПК) заявила о самороспуске. Об этом сообщил 12 мая телеканал Rudaw.

Boris Roessler/DPA/TASS

«12-й съезд РПК принял решение о роспуске организационной структуры партии и о прекращении вооруженной борьбы, при этом практический процесс будет осуществляться, и осуществляться лидером [Абдуллой Оджаланом]», — говорится в заявлении партии.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля находящийся в тюрьме лидер и основатель РПК Абдулла Оджалан призвал соратников сложить оружие и распустить партию. Через несколько дней, 1 марта, РПК заявила о готовности пойти на прекращение огня против Турции.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что одного разоружения недостаточно. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция полна решимости избавиться от «бедствия террора».

РПК 9 мая провела съезд, на котором был рассмотрен призыв Оджалана сложить оружие, распустить партию и продолжить политическую борьбу.

«Рабочая партия Курдистана» была основана в 1978 году. Она боролась за независимый Курдистан. Власти Турции в июне 2002 года объявили ее террористической.