Ростов-на-Дону, 12 мая, 2025, 09:05 — ИА Регнум. Экс-замглавы районного Следственного комитета Фрунзенского района Санкт-Петербурга Алексей Панжев признал вину в попытке вывоза арсенала стрелкового оружия из зоны проведения специальной военной операции на территорию Ростовской области. Об этом 12 мая говорится в материалах уголовного дела по этому факту.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Отмечается, что экс-следователя задержали 17 февраля и обвинили в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 3 ст. 222 («Незаконные приобретение, сбыт, перевозка оружия группой лиц с использованием служебного положения») и п. «а, б» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, сбыт, перевозка оружия группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения»).

«При допросе он признал свою вину», — процитировал выдержку из материалов уголовного дела ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, Панжева задержали в середине февраля при попытке вывезти на своем автомобиле из Луганской Народной Республики в Ростовскую область несколько автоматов Калашникова и боевые гранаты. До этого следователь в Санкт-Петербурге вел дело осужденного за наркоторговлю криминального авторитета Александра Курьякова по прозвищу Лось. В конце 2022 — начале 2023 года Панжев отправился в зону СВО.

Ранее, 18 апреля, в Донецкой Народной Республике сотрудники ФСБ задержали жителя Харцызска, подозреваемого в причастности к незаконному обороту оружия и наркотиков. В ходе обыска гаража мужчины были найдены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и более пяти килограммов наркотических средств.