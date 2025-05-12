Москва, 12 мая, 2025, 08:58 — ИА Регнум. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) поставила Минобороны РФ партию новых истребителей Су-35С. Об этом 12 мая сообщили в «Ростехе».

Ростех

«Объединенная авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех») передала Минобороны России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С», — сказано в сообщении.

Новые образцы поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний. Самолеты протестировали в различных рабочих режимах, прибыли на аэродром базирования. В корпорации уточнили, что российские летчики говорят об отличных летных качествах Су-35С. Их технические характеристики отвечают требованиям, необходимым для выполнения боевых задач прикрытия и завоевания господства в воздухе.

«Принимая новые машины, экипажи ВКС выразили благодарность конструкторам и трудовым коллективам, которые создают авиационную технику», — отметили в госкорпорации.

Гендиректор ОАК Вадим Бадеха подчеркнул, что корпорация активно обеспечивает поставки боевой авиатехники по программе текущего года.

«Параллельно ведется работа по наращиванию мощностей, вводу в эксплуатацию новых объектов производственной инфраструктуры для реализации дальнейших планов по обеспечению обороноспособности страны. В производстве находятся новые партии самолетов Су-35С, Су-34 и Су-57», — привела его слова пресс-служба корпорации.

Как передавало ИА Регнум, 29 марта в пресс-службе «Ростеха» сообщили, что в российские войска поступила первая в 2025 году партия истребителей Су-35С. В госкорпорации также рассказали, что истребители прошли полный цикл заводских испытаний, были приняты техническим составом и протестированы в различных рабочих режимах летчиками Минобороны.

В конце декабря 2024 года ОАК также изготовила и передала Министерству обороны РФ новые партии истребителей Су-57 и фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов ранее отмечал, что авиастроительные предприятия госкорпорации ритмично поставляют армии России авиатехнику и переданные войскам самолеты Су-57 и Су-34 в скором времени займут свое место в строю.