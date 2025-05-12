Москва, 12 мая, 2025, 08:51 — ИА Регнум. Одна из победительниц конкурса «Миссис Россия — 2019» скрипачка Наталья Маурер погибла, Тимирязевский суд Москвы отправил под стражу обвиняемого в ее смерти. Об этом 12 мая сообщили в суде.

VK/Наталья Маурер

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Паштаеву А. Н., обвиняемому по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей»)», — привел слова представителя суда ТАСС.

По данным следователей, подозреваемый был знакомым женщины и сильно избил ее в ходе ссоры, в результате чего Маурер погибла. В случае, если суд признает обвиняемого виновным в совершении этого преступления, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Наталья Маурер в 2019 году победила в конкурсе «Миссис Нижний Новгород» и затем участвовала конкурсе «Миссис Россия». Скрипачка выступала вместе с солистом балета Нижегородского театра оперы и балета Артемом Маурером, являющемся ее мужем. У нее осталось трое детей.