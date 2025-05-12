Москва, 12 мая, 2025, 08:47 — ИА Регнум. В зоне заморозков ближайшей ночью окажутся Московская, а также Смоленская, Тульская области и ряд других регионов России. Об этом 12 мая сообщил метеоролог, кандидат технических наук Евгений Тишковец.

DAREK DELMANOWICZ/EPA/ТАСС

Заморозки в ночь на 13 мая также ожидаются в Костромской, Тверской, Калужской, Ярославской, Ивановской, Вологодской, Новгородской области, на севере Орловской и на востоке Брянской области.

«В температурном «минусе», естественно, останется и Русский Север. Например, в Воркуте мороз ударит до -10…-12 градусов», — сообщил Тишковец в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, по данным синоптиков, в Подмосковье и Москве в ночь на 12 мая произошли заморозки. Температура воздуха местами опускалась до -1,7 градуса. Как отметил Тишковец, в районе ВДНХ температура ночью опускалась до +2,8 градуса.