Москва, 12 мая, 2025, 08:43 — ИА Регнум. Актриса театра, кино и дубляжа, режиссер Ольга Моховая, известная по сериалам «Обручальное кольцо» и «Следаки», ушла из жизни в возрасте 54 лет. Об этом 11 мая сообщил Театр имени Моссовета.

Кадр из т/с «Мент в законе-4». 2011 Ольга Моховая

Актриса скончалась 11 мая. О причинах смерти не сообщается.

«Невозможно поверить, не укладывается в сознании… Шок и боль… От нас ушла Ольга Моховая — Мария Магдалина из ИХС [«Иисус Христос — суперзвезда»], Алена из «Шиворот-навыворот», Таня из «Заповедника», Лицци из «Потопа», Эмма из «Странной истории», — написали в сообществе театра в соцсети «ВКонтакте».

Актриса родилась 14 июня 1970 года. Она окончила ВГИК, работала на киностудии «Мосфильм», играла в картинах режиссеров Павла Чухрая, Вадима Абдрашитова, Валерия Рубинчика. Моховую знают по фильмам и сериалам «Заповедник», «Петровка 38. Команда Семенова».