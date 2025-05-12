Москва, 12 мая, 2025, 08:39 — ИА Регнум. Размер пенсии в России напрямую зависит от размера заработной платы трудящихся и отчислений с нее в Социальный фонд. Об этом 12 мая рассказал доцент института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Как напомнил в беседе с агентством «Прайм» эксперт, существующая в РФ пенсионная система привязана к индивидуальным пенсионным коэффициентам (ИПК), количество которых зависит от взносов работодателя в Социальный фонд России (СФР) с зарплаты и трудового стажа. При этом за один год можно заработать не более 10 ИПК.

По информации СФР, на 1 февраля средняя пенсия работающих россиян пенсионного возраста составила 20 928,65 рубля в месяц, а у неработающих пенсионеров — 23 800,81 рубля.

Однако это касается только страховой пенсии, зависящей от ИПК и стажа. Тем, у кого таковых не хватает, выплачивается социальная пенсия в размере около 15 тыс. рублей со всеми доплатами. При этом людям с пенсией ниже прожиточного минимума в регионе положена социальная доплата до этого уровня.

По словам Ковригина, для увеличения размера пенсионных выплат россиянам стоит подумать о вступлении в программу долгосрочных сбережений.

«В течение первых 10 лет государство софинансирует взносы в размере не менее 25%. Доходность первого года работы программы вполне неплохая — более 15% у большинства фондов», — рассказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая стало известно, что количество состоящих на учете в Социальном фонде России в начале апреля снизилось до 40,961 млн человек. При этом в наибольшей степени уменьшилось число получателей пенсий по старости: с 33,379 млн в январе до 33,187 млн человек.

Ранее в этот же день доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что у работающих пенсионеров в 2026 году пенсия будет проиндексирована три раза. Эксперт уточнил, что, согласно прогнозу Минэкономразвития, уровень инфляции в стране может составить в 2025 году 7,6%, однако точное значение в январе 2026 года предоставит Росстат.