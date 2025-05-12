Москва, 12 мая, 2025, 08:31 — ИА Регнум. Россияне могут получить дачу или участок земли от государства бесплатно в рамках различных программ, направленных на поддержку определенных категорий граждан. Об этом 12 мая заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Парламентарий уточнил, что бесплатные земельные участки доступны для отдельных социальных и профессиональных групп. Например, такую поддержку могут получить семьи с тремя и более детьми.

«Все члены семьи должны быть гражданами России, участок можно получить только один раз, и, как правило, он оформляется в общую собственность. В некоторых регионах к этому добавляется требование о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилье. Если участок по каким-либо причинам не может быть предоставлен, возможно получение денежной компенсации — правда, такое решение принимается уже на уровне субъекта Федерации», — пояснил Гаврилов в беседе с Lenta.ru.

Кроме того, на участок могут претендовать молодые специалисты, работающие в сельской местности. К профессиям, которые входят в программу, относятся учителя, врачи, агрономы, работники культуры и другие востребованные кадры. Сначала они получают участок в безвозмездное пользование сроком до шести лет, в случае если россиянин остается работать в сельской местности, он имеет право оформить участок в собственность. К тому же специалисты могут сами выбрать участок в отличие от многодетных семей.

«Есть и те, кто может получить участок вообще без очередей и торгов — Герои России, СССР, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы», — добавил парламентарий.

Среди льготников на получение земли также числятся инвалиды, сироты, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Гаврилов напомнил, что в России также действуют программы вроде «Дальневосточного гектара» и «Арктического гектара», в которых могут участвовать все граждане страны. По этим программам участки дают на пять лет — для жилья, бизнеса или сельского хозяйства, и в этом случае их необходимо использовать по назначению.

В июле 2023 года депутаты Госдумы от ЛДПР внесли на рассмотрение палаты проект закона о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, которые прожили в браке более 10 лет и имеют детей. Отмечается, что просторные комфортные дома и современная малоэтажная застройка позволят семьям расширяться, данная инициатива станет подспорьем для основания родовой усадьбы.

С ноября 2023 года живущие в арктической зоне россияне могут брать кредит по льготной ставке 2% на строительство или покупку жилья. Это стало возможным благодаря расширению программы «Дальневосточная ипотека» на этот регион.