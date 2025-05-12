Москва, 12 мая, 2025, 08:25 — ИА Регнум. С 30 мая в России начнет действовать новое ограничение на перевод денежных средств. Об этом 12 мая рассказала международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«С 30 мая 2025 года в рамках антиотмывочного законодательства у нас вводятся определенные ограничения, связанные с суммой перевода. При упрощенной идентификации можно будет переводить не более 100 тыс. рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте», — заявила она в беседе с агентством «Прайм».

По словам финансиста, это же будет относиться и к электронным деньгам, при этом, согласно действующему законодательству, у россиян есть право переводить сумму не более 15 тыс. рублей без упрощенной идентификации личности. В то же время при превышении этого порога необходимо произвести дополнительное подтверждение личности, но максимальный размер перевода в последнем случае не установлен.

Эксперт уточнила, что с 30 мая россиянам при переводе суммы более 100 тыс. рублей необходимо будет пройти полную идентификацию личности и указывать место регистрации, фактического проживания, возможных бенефициаров и цель перевода денежных средств.

«Сейчас регуляторы на уровне законодательства РФ борются с легализацией доходов, поступивших преступным путем, и выводом капитала из нашей страны. Мера, которая сейчас вводится, направлена на решение этих вопросов», — добавила Ермилова.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая экономист Борис Фролов рассказал, что крупные переводы от одного и того же человека могут вызвать подозрение у налоговой полиции и привести к проверке. По его словам, в этом случае налоговая может направить запрос в банк, чтобы получить выписку по операциям для выявления возможных нарушений.

Ранее в этот же день декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов предупредил, что банк может заблокировать счет клиента из-за подозрительного комментария. Эксперт уточнил, что в случае выявления в сообщении слова или фразы, которые ассоциируются с незаконной деятельностью, операцию могут приостановить для дополнительной проверки.