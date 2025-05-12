Россиян предупредили о новом ограничении на переводы денег
Финансист Ермилова: в России начнут действовать новые ограничения на переводы
Москва, 12 мая, 2025, 08:25 — ИА Регнум. С 30 мая в России начнет действовать новое ограничение на перевод денежных средств. Об этом 12 мая рассказала международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
«С 30 мая 2025 года в рамках антиотмывочного законодательства у нас вводятся определенные ограничения, связанные с суммой перевода. При упрощенной идентификации можно будет переводить не более 100 тыс. рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте», — заявила она в беседе с агентством «Прайм».
По словам финансиста, это же будет относиться и к электронным деньгам, при этом, согласно действующему законодательству, у россиян есть право переводить сумму не более 15 тыс. рублей без упрощенной идентификации личности. В то же время при превышении этого порога необходимо произвести дополнительное подтверждение личности, но максимальный размер перевода в последнем случае не установлен.
Эксперт уточнила, что с 30 мая россиянам при переводе суммы более 100 тыс. рублей необходимо будет пройти полную идентификацию личности и указывать место регистрации, фактического проживания, возможных бенефициаров и цель перевода денежных средств.
«Сейчас регуляторы на уровне законодательства РФ борются с легализацией доходов, поступивших преступным путем, и выводом капитала из нашей страны. Мера, которая сейчас вводится, направлена на решение этих вопросов», — добавила Ермилова.
Как сообщало ИА Регнум, 7 мая экономист Борис Фролов рассказал, что крупные переводы от одного и того же человека могут вызвать подозрение у налоговой полиции и привести к проверке. По его словам, в этом случае налоговая может направить запрос в банк, чтобы получить выписку по операциям для выявления возможных нарушений.
Ранее в этот же день декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов предупредил, что банк может заблокировать счет клиента из-за подозрительного комментария. Эксперт уточнил, что в случае выявления в сообщении слова или фразы, которые ассоциируются с незаконной деятельностью, операцию могут приостановить для дополнительной проверки.