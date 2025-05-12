Москва, 12 мая, 2025, 08:02 — ИА Регнум. В Москве и Московской области в ночь на 12 мая были зафиксированы заморозки и местами температура воздуха опускалась до -1,7 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Минувшей ночью на юге и востоке Московской области зафиксировано возвращение заморозков. Ниже нуля столбики минимальных термометров опустились в следующих населенных пунктах: Серпухов (-1,7), Серебряные Пруды (-1,5), Черусти, Коломна и Мелихово (-0,8), Михнево (-0,6)», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Тишковца, Москве, в районе ВДНХ температура воздуха ночью опускалась до +2,8 градусов. Синоптик уточнил, что в ночь на 13 и 14 мая в столичном регионе также возможны заморозки, после чего ночная температура воздуха выйдет на положительные значения.

Как сообщало ИА Регнум, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд 11 мая рассказал, что в течение ближайших дней в европейской России ожидается холодная погода. По его словам, в центральных районах температура воздуха будет на 4–7 градусов ниже климатической нормы, на Волге — на 3–4 градуса ниже нормальных значений.

Тишковец 8 мая рассказал, что в Москве до 12 мая будет прохладная погода. По его словам, в дневное время воздух будет прогреваться не выше 13 градусов, нормальная погода в столичном регионе ожидается не раньше заключительной декады весны.