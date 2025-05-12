Донецк, 12 мая, 2025, 07:49 — ИА Регнум. Украинское командование стягивает под Красный Лиман, Славянск, Краматорск в ДНР войсковые формирования, состоящие из военных, прошедших обучение во Франции, Англии и Чехии. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

ИА Регнум 72-я бригада ВСУ

Он констатировал, что ситуация в зоне боевых действий для ВСУ и главы киевского режима Владимира Зеленского нехорошая. На этом фоне Киев пытается локализовать крупные политические и географические потери.

«Поэтому под Красноармейск, Красный Лиман, Славянск, Краматорск больше посылают те подразделения, которые проходят обучение во Франции, в Англии, в Чехии, они сегодня пребывают на линии боевых столкновений», — сообщил Водолацкий ТАСС.

Зампред комитета ГД добавил, что украинская армия не оставляет попыток атаковать на купянском направлении в Харьковской области. По его словам, главком ВСУ Александр Сырский и его командиры делают это из соображений не показаться Западу полностью потерявшей систему управления структурой.

Водолацкий также отметил, что Киев не понимает, как Вооруженные силы России будут наступать, и поэтому бросает свои войска на купянское направление.

Как передавало ИА Регнум, в январе журнал The Economist опубликовал статью, в которой говорилось о крахе бригады ВСУ, тренировавшейся во Франции. В материале было указано, что бригада столкнулась с проблемами массового дезертирства и неорганизованности по возвращении на Украину.

Позже министр обороны Франции Себастьян Лекорню прокомментировал информацию о том, что главной причиной массового дезертирства из подготовленной французскими силами 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская» стала плохое обучение украинских военных. Он призвал не отрицать «сложности с мобилизацией и призывом» на Украине.