Из подвалов освобождённых домов города Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР) идёт срочная эвакуация мирного населения. Многим требуется медицинская помощь, сообщил ТАСС 12 мая первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, в ожидании прихода российской армии измождённые семьи с детьми выживали, как могли, у многих заканчивались вода и продукты. Но люди не пошли на поводу у националистов, когда те пригоняли автобусы, чтобы вывезти их на украинскую территорию. Таким известием ознаменован новый, 1173-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Наступление ВС РФ, Часов Яр

Виктор Водолацкий уточнил, что спасение мирного населения Часова Яра происходит в боевых условиях. Российские военные выводят горожан небольшими группами.

Часов Яр является одним из важных рубежей обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в северной части ДНР из-за своего стратегического значения. Взятие под контроль этой высоты позволит российским войскам держать под огнём соседнюю Константиновку, Дружковку, а также Славянск и Краматорск. 6 мая 2025 года подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике, в том числе у Часова Яра, информировало Минобороны.

По мнению военного эксперта Андрея Марочко, в ближайшие несколько недель украинская армия попытается удержать там свои позиции.

«Часов Яр — это один из населенных пунктов, который нужно удержать украинским боевикам для того, чтобы полностью не потерять свою репутацию на переговорном процессе», — цитирует военного эксперта ТАСС.

Напомним, в ночь на 11 мая президент Владимир Путин предложил Киеву возобновить переговоры по урегулированию конфликта, прерванные летом 2022 года в Стамбуле. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган инициативу поддержал, пообещав, что Анкара со своей стороны окажет всё необходимое содействие.

Тем временем американское издание Axios известило, что глава киевского режима Владимир Зеленский приедет в Турцию на переговоры с российской стороной, даже если Москва не выполнит его требование о прекращении огня в зоне боевых действий.

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